Выяснилось, из-за чего испугался Зеленский и полетел в Берлин

«На фоне появления с поля боя новостей о значительных военных успехах России Зеленский поехал в Берлин, чтобы быть вместе с Мерцем во время встречи как в качестве демонстрации солидарности, так и ради снижения риска ссоры между Зеленским и Трампом», — пишет Guardian. По данным издания, публично европейские политики были осторожны в оценках будущих переговоров между президентами США и России. Однако в частных обсуждениях они выражали обеспокоенность возможным улучшением отношений между Россией и США.