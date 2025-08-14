В ХАМАС назвали условие для вывода своих бойцов в секторе Газа

Движение ХАМАС согласилось вывести своих бойцов в секторе Газа, но в обмен на отвод армии Израиля к согласованным пунктам, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.
«ХАМАС выразил готовность вывести своих бойцов в обмен на отвод Израиля к согласованным пунктам, подчеркнув свою приверженность сохранению жизней заложников», — говорится в сообщении телеканала.
Также движение ХАМАС потребовало письменное соглашение с Израилем, которое включает международные гарантии прекращения израильских планов по оккупации Газы. Более того, Израиль должен заверить, что боевые действия больше не возобновятся.
Источники Al Arabiya также отметили, что Египет разрабатывает план всеобъемлющего соглашения по Газе. Оно должно быть реализовано уже до конца августа.
Читайте также: Нетаньяху обсудил с Трампом оккупацию сектора Газа.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.