ЛАГ: заявление Нетаньяху о Большом Израиле угрожает арабским странам

Лига арабских государств (ЛАГ) резко осудила заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о концепции «Большого Израиля», считая его угрозой для безопасности арабских стран.
В своем выступлении Нетаньяху заявил, что он движется в рамках исторической и духовной миссии, и выразил эмоциональную привязанность к идее расширения территории Израиля.
Эта концепция предполагает расширение границ Израиля за счет соседних государств, таких как Сирия, Иордания, Ливан и Египет, а также присоединение всех палестинских земель — включая сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим. Такие планы вызывают тревогу у арабских стран и международного сообщества, поскольку могут привести к дестабилизации региона.
В своем заявлении Лига арабских государств подчеркнула, что подобные заявления представляют собой серьёзную угрозу для коллективной безопасности арабских народов. Генеральный секретариат ЛАГ выразил решительный протест против намерений Израиля расширять свою территорию за счет суверенных государств и призвал к сохранению мира и стабильности в регионе.
Ранее Нетаньяху заявил, что еврейское государство приближается к завершению военной кампании против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, а также против других сил, входящих в так называемую иранскую ось в регионе.