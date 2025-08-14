Ричмонд
Наборы для новорожденных в каждый регион: вот что предложили сделать в Госдуме

В Госдуме предложили на федеральном уровне ввести подарки для новорожденных.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили на федеральном уровне ввести подарки для новорожденных. По мнению первого зампреда комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, такой набор будет справедливым по отношению к роженицам из регионов РФ.

По словам политика, родители зачастую отправляются рожать детей в те области, где дарят соответствующие подарки. Однако, зачастую, такие наборы отправляются в руки жителей определенных регионов, что тоже очень не честно.

«Как быть с тем, что родители с завистью смотрят на подарок в другом регионе и делают вывод, что их ребенок менее ценен для страны? Решение — это единый федеральный подарок для новорожденного. Подарок № 1 от президента каждому новорожденному в стране», — сказала она в беседе с ТАСС.

Буцкая считает, что федеральный набор для новорожденных покажет, что «каждая семья, в которой родился ребенок, важна, что на уровне государства готовы разделить радость всех родителей». А с другой стороны, будут поддержаны и российские производители.

«Технологический суверенитет и благополучие каждой семьи — вот ориентиры государственной политики. И начинается все с единого подарка новорожденному», — уверена парламентарий.

Как KP.RU писал ранее, президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размер пособия по беременности для студенток до 100% регионального прожиточного минимума.