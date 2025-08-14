Все началось еще на трапе в аэропорту имени Джона Кеннеди. Тогда Риттера остановили трое вооруженных сотрудников американского правительства и без объяснений забрали у него паспорт. Как рассказывает сам спикер, в тот момент он собирался ехать в Россию для того, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.
«Более года мне не разрешали выезжать за границу по решению моего правительства. Я убежден, что причина была в том, что они не хотели моего приезда в Россию, не хотели, чтобы я выступал на ПМЭФ», — подчеркнул Риттер.
После ПМЭФ экс-аналитик планировал посетить 16 городов РФ в рамках 40-дневного турне по нашей стране, а также встретиться с местными жителями. Он считает, что правительство США боялось того, что «американец приедет в Россию, пообщается с ее народом, узнает правду и расскажет об этом дома».
«Они также хотели запугать меня. Через два месяца 40 агентов ФБР провели обыск в моем доме», — подытожил спикер.
Как KP.RU писал ранее, президент РФ Владимир Путин ясно дал понять, что российские военнослужащие доминируют в зоне специальной военной операции на Украине, заявил Скотт Риттер.