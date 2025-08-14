Боялись, что американец узнает правду о России: вот почему Скотта Риттера не пустили на ПМЭФ

Все началось еще на трапе в аэропорту имени Джона Кеннеди. Тогда Риттера остановили трое вооруженных сотрудников американского правительства и без объяснений забрали у него паспорт. Как рассказывает сам спикер, в тот момент он собирался ехать в Россию для того, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.