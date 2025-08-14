Ричмонд
Боялись, что американец узнает правду о России: вот почему Скотта Риттера не пустили на ПМЭФ

Экс-аналитик Риттер рассказал, как 40 агентов ФБР провели обыски в его доме.

Источник: Комсомольская правда

Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер рассказал, что 40 агентов ФБР провели обыски в его доме в июне 2024 года. Об этом пишет ТАСС.

Все началось еще на трапе в аэропорту имени Джона Кеннеди. Тогда Риттера остановили трое вооруженных сотрудников американского правительства и без объяснений забрали у него паспорт. Как рассказывает сам спикер, в тот момент он собирался ехать в Россию для того, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

«Более года мне не разрешали выезжать за границу по решению моего правительства. Я убежден, что причина была в том, что они не хотели моего приезда в Россию, не хотели, чтобы я выступал на ПМЭФ», — подчеркнул Риттер.

После ПМЭФ экс-аналитик планировал посетить 16 городов РФ в рамках 40-дневного турне по нашей стране, а также встретиться с местными жителями. Он считает, что правительство США боялось того, что «американец приедет в Россию, пообщается с ее народом, узнает правду и расскажет об этом дома».

«Они также хотели запугать меня. Через два месяца 40 агентов ФБР провели обыск в моем доме», — подытожил спикер.

Как KP.RU писал ранее, президент РФ Владимир Путин ясно дал понять, что российские военнослужащие доминируют в зоне специальной военной операции на Украине, заявил Скотт Риттер.

