Мишустин в Киргизии встретится с руководством страны

Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует совершить официальный визит в Киргизию, где у него запланированы встречи с руководством страны. В рамках визита он проведет переговоры с премьер-министром Адылбеком Касымалиевым, а также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), которое пройдет в курортном городе Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль.
По информации пресс-службы правительства, основные темы обсуждения между Россией и Киргизией будут связаны с укреплением торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
В ходе переговоров стороны намерены рассмотреть вопросы развития совместных проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства и других ключевых отраслей экономики.
В повестке дня — дальнейшее развитие партнерских отношений и реализация договоренностей, достигнутых президентами обеих стран Владимиром Путиным и Садыром Жапаровым в июле. В частности, речь пойдет о работе российских предприятий на территории Киргизии, инвестиционных проектах и вопросах образования. Ожидается, что президент Киргизии Садыр Жапаров также примет российского премьера во время его пребывания в Чолпон-Ате.
