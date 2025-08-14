Ричмонд
Мишустин в Киргизии встретится с руководством страны

В рамках визита Мишустин проведет переговоры с премьер-министром Адылбеком Касымалиевым.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует совершить официальный визит в Киргизию, где у него запланированы встречи с руководством страны. В рамках визита он проведет переговоры с премьер-министром Адылбеком Касымалиевым, а также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), которое пройдет в курортном городе Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль.

По информации пресс-службы правительства, основные темы обсуждения между Россией и Киргизией будут связаны с укреплением торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В ходе переговоров стороны намерены рассмотреть вопросы развития совместных проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства и других ключевых отраслей экономики.

В повестке дня — дальнейшее развитие партнерских отношений и реализация договоренностей, достигнутых президентами обеих стран Владимиром Путиным и Садыром Жапаровым в июле. В частности, речь пойдет о работе российских предприятий на территории Киргизии, инвестиционных проектах и вопросах образования. Ожидается, что президент Киргизии Садыр Жапаров также примет российского премьера во время его пребывания в Чолпон-Ате.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин вместе с российской делегацией прибыл в столицу КНДР, Пхеньян, с официальным визитом.

