«Путин заберёт меня»: Трусливый русофоб Грэм* отказался от поездки на Аляску

Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что не будет сопровождать президента США Дональда Трампа на встрече с Владимиром Путиным на Аляске. Отвечая на вопрос журналистов, парламентарий пояснил, что боится возможного задержания и вывоза в Россию.

Источник: Life.ru

«Нет. Я бы побоялся, что Путин заберёт меня с собой в Россию», — сказал республиканец, комментируя возможность поездки.

Ранее Трамп озвучил намерение организовать трёхстороннюю встречу с представителями России и Украины, если переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске окажутся успешными. Об этом глава американского государства заявил во время своего визита в Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

