В Сербии начались массовые побоища сторонников и противников действующей власти

Александр Вучич, президент Республики Сербия, сообщил о продолжающихся со среды, 13 августа, массовых драках сторонников Правительства и оппозиции.

Александр Вучич, президент Республики Сербия, сообщил о продолжающихся со среды, 13 августа, массовых драках между сторонниками Правительства и оппозицией. Подробности приводит Bloomberg.

«В Белграде Вучич сообщил журналистам, что по меньшей мере 16 полицейских, а также более 120 сторонников правящей партии получили ранения», — указали в информагентстве.

По данным Bloomberg, беспорядки продолжаются в городах Нови-Сад и Ниш, а также в столице страны.

Президент добавил, что со среды участники протестов совершают нападения на отделения Сербской прогрессивной партии. Члены антиправительственных группировок и сторонники действующей власти применяют друг против друга камни и пиротехнику.

Стоит отметить, что беспорядки в Сербии не прекращаются уже более полугода. Ранее Александр Вучич заявил, что протесты наносят сильный ущерб экономике Республики.

