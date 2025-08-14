Ричмонд
Вучич: На протестах в Сербии пострадали более 60 граждан и 16 полицейских

В ходе протестов в Сербии пострадали несколько десятков человек, из которых 16 полицейских. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.

Источник: Life.ru

«Свыше 60 человек пострадали, зафиксировали 64 пострадавших в офисе Сербской прогрессивной партии на бульваре Освобождения в Нови-Саде. Из 16 полицейских два человека получили серьёзные травмы, оба в Белграде», — отметил Вучич на брифинге в МВД.

Президент добавил, что планирует увеличить число сотрудников правоохранительных органов для восстановления порядка. По его данным, протестующих было немного. В Белграде и пригородах вышли на улицы 3084 человека, в Нови-Саде — 1695.

Напомним, Александр Вучич заявил намерении завершить политическую карьеру по окончании текущего срока. На встрече с канцлером Австрии Кристианом Штокером он подтвердил, что не собирается участвовать в следующих президентских выборах в Сербии.

