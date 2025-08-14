Ричмонд
Пшидач рассказал о встрече Трампа по Украине с лидерами ЕС

Встреча прошла в онлайн-формате и длилась более часа.

Источник: Аргументы и факты

В среду небольшая группа европейских политиков приняла участие в онлайн-консультациях с президентом США Дональдом Трампом по вопросам ситуации на Украине, сообщил на брифинге руководитель бюро международной политики польского лидера Марчин Пшидач. Встреча продолжалась более часа, Польшу представлял президент Кароль Навроцкий.

В числе участников встречи были также лидеры других стран: канцлер Германии, премьер-министр Великобритании, Италии, президент Франции, глава Европейской комиссии, а также Владимир Зеленский, генеральный секретарь НАТО и президент Финляндии. Пшидач подчеркнул, что это была очень узкая группа европейских политиков, наиболее активно вовлечённых в обсуждение украинского вопроса.

По словам польского чиновника, Навроцкий озвучил позицию Польши о необходимости жесткой политики Запада в отношении России и сохранения санкций. Он отметил важность донесения этой позиции до Трампа перед его предстоящей встречей на Аляске, чтобы подчеркнуть поддержку твердой линии в отношении Москвы.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключает принятия российских условий для разрешения украинского кризиса.

