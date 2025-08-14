Американский сенатор Грэм заявил о страхе ехать на встречу Путина и Трампа

Член Сената США от республиканской партии Линдси Грэм* заявил, что опасается ехать на встречу президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске, в связи с чем его не будет на этих переговорах.
Журналисты задали сенатору вопрос, планирует ли он сопровождать американского лидера на саммите как его близкий соратник.
«Нет», — ответил Грэм.
По словам парламентария, у него есть страх, что его якобы могут забрать в Россию.
Напомним, встреча президентов РФ и США состоится 15 августа на военной базе в городе Анкоридже на Аляске. Согласно данным телеканала CNN, она пройдёт на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
Политолог Василий Вакаров в беседе с aif.ru предположил, что с американской стороны может принять участие в переговорах на Аляске с американской стороны, помимо Трампа, могут принять участие госсекретарь США Марк Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и спецпосланники руководителя Белого дома Кит Келлог и Стивен Уиткофф.
* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.