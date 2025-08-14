Азаров раскрыл, почему Украина отказалась от дешевого российского газа

Бывший премьер также заявил, что раньше Украина потребляла 70 млрд кубометров газа. Сейчас же этот показатель снизился в десятки раз — до 1−1,5 млрд. Это свидетельствует о том, что на Украине никто не занимается развитием экономики и промышленности.