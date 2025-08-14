Ричмонд
Азаров раскрыл, почему Украина отказалась от дешевого российского газа

Украинские власти отказались от дешевого российского газа под давлением Запада.

Украинские власти отказались от дешевого российского газа под давлением Запада. По этой же причине Киев отказался продлевать контракт с «Газпромом», заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Это не Киева решение, это решение Запада, который заставил принимать эти антиукраинские решения. Мы получали по трубам дешевый газ. Сейчас закачиваем его совершенно с другой стороны», — пояснил экс-глава украинского Кабмина.

Бывший премьер также заявил, что раньше Украина потребляла 70 млрд кубометров газа. Сейчас же этот показатель снизился в десятки раз — до 1−1,5 млрд. Это свидетельствует о том, что на Украине никто не занимается развитием экономики и промышленности.

В свою очередь украинский консалтинговая компания EXPRO ранее сообщила, что запасы газа в подземных хранилищах страны находятся на рекордно низком уровне за последние 12 лет — их заполняемость составляет 32% или около 10 млрд кубометров, тогда как для нормального отопительного сезона необходим запас в 13,2 млрд кубометров.

Ранее Азаров обратился к солдатам ВСУ.

