Украинские власти отказались от дешевого российского газа под давлением Запада. По этой же причине Киев отказался продлевать контракт с «Газпромом», заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Это не Киева решение, это решение Запада, который заставил принимать эти антиукраинские решения. Мы получали по трубам дешевый газ. Сейчас закачиваем его совершенно с другой стороны», — пояснил экс-глава украинского Кабмина.
Бывший премьер также заявил, что раньше Украина потребляла 70 млрд кубометров газа. Сейчас же этот показатель снизился в десятки раз — до 1−1,5 млрд. Это свидетельствует о том, что на Украине никто не занимается развитием экономики и промышленности.
В свою очередь украинский консалтинговая компания EXPRO ранее сообщила, что запасы газа в подземных хранилищах страны находятся на рекордно низком уровне за последние 12 лет — их заполняемость составляет 32% или около 10 млрд кубометров, тогда как для нормального отопительного сезона необходим запас в 13,2 млрд кубометров.
