Эксперт по разведке и бывший инспектор по оружию массового поражения из спецкомиссии ООН по Ираку, Скотт Риттер, заявил в интервью ТАСС, что Европа не способна самостоятельно выдержать украинский конфликт без поддержки США.
Он подчеркнул, что без американских ресурсов и участия США в рамках НАТО ситуация для Европы значительно усложнится. Так, если США решат не выделять свои силы и средства, то конфликт утратит «натовский» характер и останется только внутри Европы.
Риттер отметил, что экономика Европы находится в тяжелом состоянии и переживает процесс деиндустриализации. По его словам, европейские страны исчерпали свои военные ресурсы, направляя их на поддержку Украины, и сейчас не способны восполнить эти потери. Он добавил, что внутреннее единство Европы разрушено, и многие страны начинают выражать нежелание оставаться частью Европейского союза.
Эксперт подчеркнул рост антиевропейских настроений в ряде стран, таких как Германия, Франция, Румыния, Чехия и Словакия. По его мнению, это свидетельствует о том, что европейские государства теряют доверие к интеграционным процессам и начинают склоняться к более националистическим позициям.
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп по итогам его переговоров на Аляске с президентом РФ Владимиром Путиным может выдвинуть ультиматум в адрес Украины и Европы, чтобы принудить их к миру.