Риттер отметил, что экономика Европы находится в тяжелом состоянии и переживает процесс деиндустриализации. По его словам, европейские страны исчерпали свои военные ресурсы, направляя их на поддержку Украины, и сейчас не способны восполнить эти потери. Он добавил, что внутреннее единство Европы разрушено, и многие страны начинают выражать нежелание оставаться частью Европейского союза.