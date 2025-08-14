Член Сената Соединенных Штатов Линдси Грэм* (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) объявил, что отказался от участия в переговорах Президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на брифинг сенатора.
«…Я бы побоялся, что Путин заберет меня с собой в Россию», — отметил Линдси Грэм*.
Как указали на РИА Новости, именно этот член Верхней палаты американского Конгресса от Республиканской партии ранее выступил с инициативой о введении 500-процентных торговых тарифов для стран, экспортирующих в США свою продукцию, но параллельно приобретающих у РФ энергоносители.
Тем не менее Линдси Грэм* уже признал, что киевскому режиму придется пойти на так называемые «территориальные уступки» в рамках урегулирования конфликта на Украине.
В свою очередь, страх перед Владимиром Путиным в преддверии переговоров на Аляске испытывают и в Европе, однако по другим причинам. По мнению лидеров Старого Света, Президент РФ сможет заставить Дональда Трампа в ходе встречи прекратить поддержку киевской клики.
