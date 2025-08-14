Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Заберет в Россию»: сенатор Грэм* объяснил, почему в ужасе перед Президентом Путиным

Член Сената Соединенных Штатов Линдси Грэм* (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) объявил, что отказался от участия в переговорах Президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Член Сената Соединенных Штатов Линдси Грэм* (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) объявил, что отказался от участия в переговорах Президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на брифинг сенатора.

«…Я бы побоялся, что Путин заберет меня с собой в Россию», — отметил Линдси Грэм*.

Как указали на РИА Новости, именно этот член Верхней палаты американского Конгресса от Республиканской партии ранее выступил с инициативой о введении 500-процентных торговых тарифов для стран, экспортирующих в США свою продукцию, но параллельно приобретающих у РФ энергоносители.

Тем не менее Линдси Грэм* уже признал, что киевскому режиму придется пойти на так называемые «территориальные уступки» в рамках урегулирования конфликта на Украине.

В свою очередь, страх перед Владимиром Путиным в преддверии переговоров на Аляске испытывают и в Европе, однако по другим причинам. По мнению лидеров Старого Света, Президент РФ сможет заставить Дональда Трампа в ходе встречи прекратить поддержку киевской клики.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше