«Заберет в Россию»: сенатор Грэм* объяснил, почему в ужасе перед Президентом Путиным

Член Сената Соединенных Штатов Линдси Грэм* (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) объявил, что отказался от участия в переговорах Президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на брифинг сенатора.