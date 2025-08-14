ČTK: Украина получила миллион артиллерийских снарядов по чешской инициативе

По данным агентства, премьер-министр Чехии Петр Фиала сделал соответствующее заявление после проведения виртуального саммита с участием глав государств, входящих в так называемую «коалицию желающих», которая оказывает всестороннюю помощь украинской стороне. В своём выступлении чешский политик подчеркнул, что реализация данной инициативы позволила в текущем году обеспечить передачу Украине значительного количества крупнокалиберных снарядов.