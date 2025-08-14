Atlantic: Трамп может принять условия России по Украине без учёта мнения Киева

«Пообещав во время своей [предвыборной] кампании положить конец войне, Трамп, прежде всего, очень сильно хочет, чтобы бои прекратились, и наблюдатели опасаются, что в результате этого он может согласиться на условия [президента РФ Владимира] Путина вне зависимости от того, что хочет Украина», — указано в публикации.