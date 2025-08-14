Трамп не хочет предлагать Украине гарантии безопасности в рамках НАТО

Американский президент Дональд Трамп во время общения с европейскими лидерами 13 августа выразил готовность обеспечить гарантии безопасности для Украины. Однако они не будут предоставлены в рамках НАТО, пишет газета Politico со ссылкой на собственные источники.
По данным собеседников издания, Вашингтон окажет Киеву помощь в предоставлении «средств сдерживания», но лишь в случае достижения договоренностей с Россией и при соблюдении ряда условий.
Также один из источников газета заявил, что Трамп не уточнил, что он подразумевает под гарантиями безопасности. В ходе общения с лидерами Европы президент США обсудил лишь «более широкую концепцию».
Ранее стало известно, что Трамп решил отказаться от обсуждения вопроса территорий во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
