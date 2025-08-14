Трамп пообещал внести вклад в гарантии безопасности для Украины

Во время видеоконференции с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты примут участие в обеспечении гарантий безопасности для Украины, которые были разработаны так называемой «Коалицией желающих». Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
По его словам, Трамп ясно дал понять Украине и её союзникам, собравшимся на встрече, что США готовы внести свой вклад в реализацию этих гарантий. В частности, он подчеркнул обязательство Вашингтона поддержать инициативу, возглавляемую Францией, Великобританией и Германией.
Барро отметил, что данное заявление было сделано в ходе обсуждения вопросов безопасности региона. Он добавил, что позиция США подтверждает их готовность участвовать в совместных усилиях по укреплению защиты Украины и обеспечению стабильности в Европе.
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключает принятия российских условий для разрешения украинского кризиса.