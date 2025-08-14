Трамп пообещал внести вклад в гарантии безопасности для Украины

Во время видеоконференции с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты примут участие в обеспечении гарантий безопасности для Украины, которые были разработаны так называемой «Коалицией желающих». Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.