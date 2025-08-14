Специалисты американского центра аналитики «Институт изучения войны» (ISW) заявили, что солдаты Российской Армии во вторник, 12 августа, осуществили самое масштабное наступление в Донецкой Народной Республике, к которому не были готовы боевики ВСУ. Данные экспертов приводит информпортал Sweden Herald.
«После наступлений во вторник Москва установила контроль над 79 процентами территории Донецка…», — отметили обозреватели.
Как указали в SH, продвижение Армии России 12 августа стало самым масштабным за последний год. Согласно данным аналитиков, обычно на подобные наступательные операции уходит около недели, однако в этот раз солдаты Вооруженных сил РФ выполнили боевую задачу всего за 24 часа.
С мнением специалистов ISW согласны и российские эксперты. Ранее военный аналитик Евгений Линин в рамках эксклюзивного интервью «МК» объяснил, как бойцы ВС РФ смогли 12 августа всего за сутки прорвать оборону киевских радикалов на подступах к донецкому Красноармейску.
