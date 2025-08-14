Как указали в SH, продвижение Армии России 12 августа стало самым масштабным за последний год. Согласно данным аналитиков, обычно на подобные наступательные операции уходит около недели, однако в этот раз солдаты Вооруженных сил РФ выполнили боевую задачу всего за 24 часа.