В Госдуме заявили о создании перечня стратегически необходимых медикаментов

С 1 сентября в России появится перечень стратегически значимых лекарств. Об этом РИА Новостям рассказал глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов.
«В частности, закон закрепит само понятие перечня стратегически значимых лекарственных средств, утверждать порядок и критерии которого будет правительство РФ», — подчеркнул спикер.
Леонов отметил, что это нововведение является крайне важным, так как соответствующий перечень позволит обеспечить РФ медикаментами, которые более всего востребованы для лечения тех или иных заболеваний, но и на этом не все.
«Закон позволит расширить технологический суверенитет фармацевтической отрасли за счет предоставления преимущества тем компаниям, которые локализовали полный цикл производства стратегически важных лекарств в нашей стране», — сказал парламентарий.
По мнению депутата, этот перечень заложит основы для лекарственной безопасности в будущем, а также сможет гарантировать РФ наличие необходимых медикаментов в любых ситуациях, снизив тем самым риск нехватки препаратов.
