Украина по-прежнему остро нуждается в денацификации. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
По его мнению, реально денацификацией до настоящего времени никто толком не занимался. Этот процесс ведется лишь на линии боевого соприкосновения.
«Она осуществляется только явочным порядком на линии боевого соприкосновения. Конечно, это актуальная проблема», — заявил экс-глава украинского правительства.
Отметим, что важными целями специальной военной операции на Украине президент РФ Владимир Путин называл именно ее денацификацию и демилитаризацию.
