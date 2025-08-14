Ричмонд
Скотт Риттер заявил о завершении расширения НАТО на восток

Бывший эксперт по разведке и вооружениям Скотт Риттер заявил, что продвижение НАТО на восток завершено и не возобновится.

Бывший эксперт по разведке и вооружениям Скотт Риттер заявил, что продвижение НАТО на восток завершено и не возобновится. В интервью ТАСС он отметил, что даже российская сторона не требует отступления альянса, что свидетельствует о признании нынешнего положения дел.

Риттер напомнил, что во время переговоров о воссоединении Германии Михаил Горбачев настаивал на том, чтобы НАТО не расширялось ни на дюйм к востоку. Тем не менее, альянс продолжил расширяться, разместив войска и системы ПРО в Польше и Румынии. По мнению эксперта, Россия предлагает вернуть военные ресурсы к границам 1997 года, чтобы снизить напряженность.

Он подчеркнул, что страны Восточной Европы могут оставаться членами НАТО и иметь собственные армии, но проецирование военной силы альянсом за пределы прежних границ создает угрозу безопасности России. Для сохранения мира в Европе необходимо учитывать интересы всех сторон.

