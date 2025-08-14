Скотт Риттер заявил о завершении расширения НАТО на восток

Риттер напомнил, что во время переговоров о воссоединении Германии Михаил Горбачев настаивал на том, чтобы НАТО не расширялось ни на дюйм к востоку. Тем не менее, альянс продолжил расширяться, разместив войска и системы ПРО в Польше и Румынии. По мнению эксперта, Россия предлагает вернуть военные ресурсы к границам 1997 года, чтобы снизить напряженность.