Бывший эксперт по разведке и вооружениям Скотт Риттер заявил, что продвижение НАТО на восток завершено и не возобновится. В интервью ТАСС он отметил, что даже российская сторона не требует отступления альянса, что свидетельствует о признании нынешнего положения дел.
Риттер напомнил, что во время переговоров о воссоединении Германии Михаил Горбачев настаивал на том, чтобы НАТО не расширялось ни на дюйм к востоку. Тем не менее, альянс продолжил расширяться, разместив войска и системы ПРО в Польше и Румынии. По мнению эксперта, Россия предлагает вернуть военные ресурсы к границам 1997 года, чтобы снизить напряженность.
Он подчеркнул, что страны Восточной Европы могут оставаться членами НАТО и иметь собственные армии, но проецирование военной силы альянсом за пределы прежних границ создает угрозу безопасности России. Для сохранения мира в Европе необходимо учитывать интересы всех сторон.