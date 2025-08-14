Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Денис Мантуров и Дмитрий Демешин обсудили инвестпроекты региона

Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров встретился с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным, с которым обсудил ключевые направления развития промышленности региона, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Источник: Пресс-служба Председателя Правительства России

Одним из вопросов стала реализация инвестиционных проектов в Хабаровском крае, в числе которых проработка возможности строительства аффинажного завода и локализация производства комплектующих для авиастроения в целях увеличения объёмов выпуска продукции и снижения издержек производителей.

Кроме того, Денис Мантуров обсудил с губернатором развитие промышленно-строительного кластера.

«Эти инициативы позволят существенно укрепить экономику Хабаровского края, создать условия для привлечения инвестиций и обеспечить устойчивое развитие региона в долгосрочной перспективе. Уверен, что совместная с Москвой работа позволит реализовать все намеченные планы», — отметил Дмитрий Демешин в Telegram-канале (18+).

Узнать больше по теме
Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.
Читать дальше