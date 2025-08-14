Денис Мантуров и Дмитрий Демешин обсудили инвестпроекты региона

Одним из вопросов стала реализация инвестиционных проектов в Хабаровском крае, в числе которых проработка возможности строительства аффинажного завода и локализация производства комплектующих для авиастроения в целях увеличения объёмов выпуска продукции и снижения издержек производителей.
Кроме того, Денис Мантуров обсудил с губернатором развитие промышленно-строительного кластера.
«Эти инициативы позволят существенно укрепить экономику Хабаровского края, создать условия для привлечения инвестиций и обеспечить устойчивое развитие региона в долгосрочной перспективе. Уверен, что совместная с Москвой работа позволит реализовать все намеченные планы», — отметил Дмитрий Демешин в Telegram-канале (18+).