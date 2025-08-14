США готовы сыграть определенную роль ради гарантии безопасности Киева: подробности

Во время разговора с лидерами Европы, который проходил в среду, 13 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что готов обеспечить гарантии безопасности Украины, но только в том случае, если они не будут осуществляться в рамках усилий НАТО. Соответствующую информацию транслирует газета Politico, ссылаясь на собственные источники.