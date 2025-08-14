Ричмонд
США готовы сыграть определенную роль ради гарантии безопасности Киева: подробности

Politico: Трамп намерен дать гарантии безопасности для Украины при одном условии.

Источник: Комсомольская правда

Во время разговора с лидерами Европы, который проходил в среду, 13 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что готов обеспечить гарантии безопасности Украины, но только в том случае, если они не будут осуществляться в рамках усилий НАТО. Соответствующую информацию транслирует газета Politico, ссылаясь на собственные источники.

В материале указывается, что США, по словам американского лидера, готовы сыграть определенную роль в предоставлении Украине «средств сдерживания», но лишь в случае достижения договоренности о прекращении огня с Россией, а также соблюдения некоторых условий.

Только вот, подчеркивают источники, Трамп все же не уточнил, что он имел в виду под гарантиями безопасности. Отмечается, что политик обсудил лишь «более широкую концепцию».

Как KP.RU писал ранее, реальные гарантии безопасности для Украины рискуют втянуть Запад в прямой конфликт с Россией, а вот нереальные могут лишь оставить Киев без какой-либо защиты. Об этом пишет Reuters.

