В Кабмине Украины заявили о выходе из договора об эвакуации граждан стран-участниц СНГ

Тарас Мельничук, представитель Правительства в Верховной Раде Украины, заявил о выходе своей страны из договора членов Содружества Независимых Государств об эвакуации граждан. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, законопроект уже был одобрен. Соглашение действует с 1996 года и рассчитано на взаимопомощь стран-участниц СНГ в эвакуации своих граждан из третьих государств при возникновении экстремальной ситуации.
Стоит отметить, что это не единственная новость за текущую неделю, касающаяся Содружества. Во вторник, 12 августа, стало известно, что министр внутренних дел Азербайджана отказался от участия в мероприятии с коллегами из других стран СНГ.
В свою очередь, Тарас Мельничук ранее сообщил о перестановках в генералитете ВСУ.
