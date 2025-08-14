Ричмонд
Из-за падения БПЛА на Волгоградском НПЗ загорелись нефтепродукты

Российские системы ПВО успешно отразили вражескую атаку на Волгоградскую область.

Источник: Комсомольская правда

Ночью в четверг, 14 августа, на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Волгоградской области произошли возгорание и утечка нефтепродуктов из-за падения обломков вражеских БПЛА. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны России была отражена массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ», — написано в Telegram-канале региональной администрации.

Пожарные службы оперативно приступили к тушению возгорания на объекте. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как KP.RU писал ранее, российские военные успешно испытали перспективную лазерную систему для борьбы с беспилотными аппаратами. Новейшая разработка отечественных инженеров продемонстрировала способность нейтрализовать вражеский дрон за несколько секунд.

