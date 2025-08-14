Ричмонд
США готовы «вписаться» за Киев, но в обход НАТО

Президент США Дональд Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности. Однако они не должны иметь отношения к НАТО. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источник.

Источник: Life.ru

«Трамп заявил, что возьмёт на себя такое обязательство только в том случае, если усилия не будут относиться к НАТО», — указано в статье.

Ранее Владимир Зеленский после переговоров с главой Белого дома и европейскими лидерами заявил, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности. Он надеется, что главным пунктом переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет прекращение огня.

