США готовы «вписаться» за Киев, но в обход НАТО

«Трамп заявил, что возьмёт на себя такое обязательство только в том случае, если усилия не будут относиться к НАТО», — указано в статье.
Ранее Владимир Зеленский после переговоров с главой Белого дома и европейскими лидерами заявил, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности. Он надеется, что главным пунктом переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет прекращение огня.
