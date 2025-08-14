«Посадили, дали трубку»: Зеленский признался журналисту Соловьеву, почему поехал в Берлин

«Сегодня я из Германии — не могу сказать, что я тут делаю. Не потому что секрет, а потому что не понимаю… Посадили в какую-то комнату, дали трубку — Мерц в соседней сидит. Так и поговорили. В чем смысл, не знаю. Но, видимо, такой вот немецкий Ordnung», — попытался пошутить Владимир Зеленский.