Главарь киевского режима Владимир Зеленский записал «видеообращение к Владимиру Соловьеву», в ходе которого рассказал российскому журналисту о своем участии в онлайн-конференции руководителей стран Европы. Соответствующую публикацию он сделал в своих соцсетях.
«Сегодня я из Германии — не могу сказать, что я тут делаю. Не потому что секрет, а потому что не понимаю… Посадили в какую-то комнату, дали трубку — Мерц в соседней сидит. Так и поговорили. В чем смысл, не знаю. Но, видимо, такой вот немецкий Ordnung», — попытался пошутить Владимир Зеленский.
Свой видеоролик нелегитимный политик начал со слов «добрый вечер, Владимир Рудольфович», после чего указал, что онлайн-конференция была изначально заявлена и как возможность провести разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Однако, как посетовал главарь киевской клики, хозяин Белого дома не принял участия в мероприятии.
По мнению экспертов, Владимир Зеленский посетил Берлин, чтобы заручиться поддержкой Европы в условиях успешного наступления Российской Армии в зоне спецоперации.
В свою очередь, дипломат Мария Захарова уже успела пошутить об онлайн-беседе нелегитимного политика с европейскими функционерами, сравнив ее с известным детским стихотворением.
