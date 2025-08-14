Politico узнало условие Трампа по гарантиям безопасности для Украины

В заявлении «Коалиции желающих» (объединения из более 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине), которое вышло после разговора с Зеленским и представителями США, говорится, что гарантии необходимы Украине для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Члены коалиции выступили против того, чтобы на Вооруженные силы Украины или на ее сотрудничество с третьими странами были наложены какие-либо ограничения, и добавили, что Россия «не может наложить вето на вступление Украины в ЕС и НАТО».