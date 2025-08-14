Politico узнало условие Трампа по гарантиям безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил лидерам Украины и стран Европы, что Вашингтон готов предоставить Киеву гарантии безопасности, но с некоторыми условиями, сообщает Politico со ссылкой на три источника.
Онлайн-разговор состоялся в среду, 13 августа, в его рамках участники пытались согласовать позиций США и Европы перед пятничным саммитом Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.
Со слов источников газеты, Соединенные Штаты выразили готовность сыграть определенную роль в предоставлении Киеву «средств сдерживания» в будущем в случае достижения договоренности о прекращении огня. Трамп при этом подчеркнул, что возьмет на себя такое обязательство только в том случае, если эти усилия не будут осуществляться в рамках НАТО.
Что именно он понимает под гарантиями безопасности, республиканец не уточнил, пишет Politico. Ранее он ясно дал понять, что США не собираются продолжать поставки американского оружия напрямую Украине, но европейские страны будут оплачивать их через НАТО, в соответствии со сделкой, которую Вашингтон заключил с альянсом.
О том, что Трамп поддержал предоставление Украине гарантий безопасности, в том числе при участии Соединенных Штатов, ранее сообщил CNN.
В заявлении «Коалиции желающих» (объединения из более 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине), которое вышло после разговора с Зеленским и представителями США, говорится, что гарантии необходимы Украине для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Члены коалиции выступили против того, чтобы на Вооруженные силы Украины или на ее сотрудничество с третьими странами были наложены какие-либо ограничения, и добавили, что Россия «не может наложить вето на вступление Украины в ЕС и НАТО».
Россия выступает против присоединения Киева к НАТО, меморандум российской стороны по урегулированию предусматривает, среди прочего, установление предельной численности ВСУ и нейтралитет Украины. При этом власти не возражают против присоединения соседней страны к ЕС. Что касается гарантий, по словам Путина, Украина может получить их, только если при этом будет обеспечена безопасность России.