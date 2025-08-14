Теперь при расчете отпускных будут учитываться квартальные и годовые премии: подробности

С 1 сентября в России вступят в силу новые правила расчета отпускных. Как рассказала ТАСС эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова, теперь при расчете этой денежной выплаты будут учитываться квартальные и годовые премии.
«По сути, проходит индексация среднего заработка при повышении окладов, если повышение было масштабным, это увеличивает расчетную базу. Размер отпускных не изменится, если раньше уже учитывались все премии и не было повышения. Но практика показывает, что отпускные у большинства россиян скорее увеличатся или станут справедливее», — сказала она.
Владимирова подчеркнула, что подобные изменения связаны с тем, что с 1 сентября все премии и иные денежные поощрения будут включаться в расчет среднего заработка. К примеру, до 1 сентября 2025 года при расчете среднего заработка действовало положение от 2007 года, согласно которому, во внимание брались премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда. А вот фиксированные выплаты и вознаграждения, чаще всего, не рассматривались.
«Индексация применяется, если повышение окладов или тарифных ставок произошло для: всей компании, отдельного филиала на другой территории, обособленного подразделения в структуре компании, представительства», — отметила спикер.
Как KP.RU писал ранее, с 1 сентября в РФ появится перечень стратегически значимых лекарств. Это нововведение является крайне важным, так как соответствующий перечень позволит обеспечить Россию медикаментами, которые более всего востребованы для лечения тех или иных заболеваний.