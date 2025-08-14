Теперь при расчете отпускных будут учитываться квартальные и годовые премии: подробности

Владимирова подчеркнула, что подобные изменения связаны с тем, что с 1 сентября все премии и иные денежные поощрения будут включаться в расчет среднего заработка. К примеру, до 1 сентября 2025 года при расчете среднего заработка действовало положение от 2007 года, согласно которому, во внимание брались премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда. А вот фиксированные выплаты и вознаграждения, чаще всего, не рассматривались.