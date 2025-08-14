Ричмонд
Россиян попросили не пугаться уведомлений о воинском учете с Госуслуг

Жители России начали получать уведомления о внесении сведений в реестр воинского учета — некоторые перепутали их с повестками. В минобороны предупредили, что рассылка не связана с призывом.

Источник: Агентство «Москва»

Жители России начали получать на «Госуслугах» уведомления о внесении сведений в реестр воинского учета. При этом сообщения пришли и тем, кто находится в запасе или имеет отсрочки от службы в армии, а также женщинам.

В минобороны предупредили: рассылка не связана с призывом, а уведомления не являются повестками. Таким образом в ведомстве проверяют работоспособность системы электронного учета в регионах. Сообщения типовые, ограничений и запретов после себя не несут.

Электронные повестки будут приходить только после начала осеннего призыва 1 октября и старта работы единого реестра.