Стало известно, зачем ВСУ собирают резервы у российской границы

Вооруженные силы Украины собирают резервы у российской границы, чтобы отвлечь армию РФ от наступления. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апты Алаудинов в интервью ТАСС.
Он отметил, что украинские военные собирают ресурсы близ Курской и Белгородской областей.
«Противник опять собрал некие ресурсы. Таким образом он пытается нас заставить перебросить основные ресурсы с того участка, где у нас идут наступательные действия», — пояснил Алаудинов.
В то же время он подчеркнул, что российские военные дадут достойный отпор подразделениям ВСУ.
Ранее Алаудинов призвал отдать дань уважения «Ахмату», бойцы которого сражались под Часовым Яром в ДНР.
