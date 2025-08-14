Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Попов высоко оценил безопасность базы, где встретятся Путин и Трамп

Президенты РФ и США встретятся 15 августа в Анкоридже.

Источник: Аргументы и факты

Военная база в Анкоридже, где, вероятнее всего, пройдет встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, обеспечит безопасность политиков, сообщил в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Напомним, Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По информации американских СМИ, переговоры пройдут на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Попов отметил, что военная база имеет хорошую защиту, светлую посадочную полосу и качественное обслуживание зимой и летом. Там же находится большой гарнизон для проживания офицеров, срочников и сверхсрочников.

«На военной базе обеспечат хорошую безопасность президентам. Напомню, климатогеографические условия самой Аляски довольно аскетичные, следовательно, не предполагают большого количества туристов и гостей», — добавил Попов.

Генерал подчеркнул, что на военной базе смогут комфортно разместить и президентов обеих стран, и их команды. Там, по словам Попова, есть место для работы и отдыха.

Ранее экс-сотрудник КГБ Алексей Фонарев сообщил, что Путина на Аляске будут охранять до 20 агентов Секретной службы США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше