Генерал Попов высоко оценил безопасность базы, где встретятся Путин и Трамп

Военная база в Анкоридже, где, вероятнее всего, пройдет встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, обеспечит безопасность политиков, сообщил в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
Напомним, Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По информации американских СМИ, переговоры пройдут на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Попов отметил, что военная база имеет хорошую защиту, светлую посадочную полосу и качественное обслуживание зимой и летом. Там же находится большой гарнизон для проживания офицеров, срочников и сверхсрочников.
«На военной базе обеспечат хорошую безопасность президентам. Напомню, климатогеографические условия самой Аляски довольно аскетичные, следовательно, не предполагают большого количества туристов и гостей», — добавил Попов.
Генерал подчеркнул, что на военной базе смогут комфортно разместить и президентов обеих стран, и их команды. Там, по словам Попова, есть место для работы и отдыха.
Ранее экс-сотрудник КГБ Алексей Фонарев сообщил, что Путина на Аляске будут охранять до 20 агентов Секретной службы США.