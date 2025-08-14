Партия любителей пива честно высказалась о грядущих выборах в Госдуму

ПЛП не теряет надежды на регистрацию в Минюсте и ждет шанса на участие в выборах.
Партия любителей пива (ПЛП) не примет участие в выборах в Государственную думу, которые состоятся в 2026 году, так как не успеет выполнить все формальные требования для участия в федеральной кампании следующего года. Об этом сообщил генеральный секретарь ПЛП Константин Калачев.
«ПЛП решила перенести новый учредительный съезд с 2025 года на осень 2026 года. Мы сами разговор инициировать не собираемся, но рассчитываем, что к нам к тому времени привыкнут, а после съезда, возможно, даже вступят в диалог по поводу места и роли [ПЛП] в партийной системе», — заявил Калачев «Ведомостям».
По его данным, несмотря на сложности с регистрацией и отказ Минюста в 2024 году, ПЛП сохраняет региональную структуру. Отделения существуют в 50 субъектах РФ, ведется активная работа через основной и региональные Telegram-каналы, а также продолжается проведение тематических мероприятий.
Экспертное сообщество отмечает, что политическая конъюнктура изменилась по сравнению с предыдущими электоральными циклами. Отмечается тенденция к сокращению числа партий, не имеющих значительной поддержки избирателей или не участвующих в федеральных выборах. По мнению политолога Алексея Макаркина, освобождение ниши эпатажной политики после ухода Владимира Жириновского и изменения образа ЛДПР может создать новую электоральную базу для ПЛП. Однако другие эксперты указывают на низкие шансы регистрации новых партий и отсутствие интереса у властей к появлению несистемных игроков.
В самой партии не исключают, что процесс регистрации затянется. «Мы хранители бренда. Готовы ждать и год, и пять, и даже 10. Можем провести съезд в любое время, если увидим, что окно возможностей хоть чуть приоткрылось», — подчеркнул Калачев.
На фоне изменений в партийной системе и сокращения числа малых партий крупные игроки уже начали подготовку к выборам 2026 года. Они формируют списки кандидатов и определяют тактику кампании.