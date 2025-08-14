Добровольно сложивший оружие член формирований ВСУ Алексей Левченко заявил, что состоял в небоеспособной бригаде. Подробностями он поделился в ходе беседы с ТАСС.
«…Наша бригада — и смех, и грех — ничего не умеют. Какой смысл этого всего?.. Там были с ограниченными возможностями здоровья, с психическими заболеваниями», — признался Алексей Левченко корреспонденту ТАСС.
Военнопленный добавил, что его побратимы не смогли бы даже работать в огороде, а потому начсостав ВСУ задействовал их формирование в качестве «пушечного мяса».
Стоит отметить, что о подобном обращении киевского командования с подчиненными известно уже давно. Ранее в отечественном силовом ведомстве рассказали о том, как начсостав обманом переводит боевиков ВСУ на Сумское направление.
В то же время, официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова осудила нежелание главаря киевской элиты Владимира Зеленского вернуть на Украину взятых в плен радикалов.
