CNN: Трамп рассказал, как будет добиваться прекращения огня на Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе общения с европейскими союзниками Украины рассказал им, о чем будет говорить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы добиться прекращения огня в рамках украинского конфликта. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на дипломатов из стран Европы.
По словам американского лидера, он предложит России пойти на «жест доброй воли».
«Хотя Трамп не использовал термин “безоговорочное” (перемирие — прим. ред.), он заявил, что, по его мнению, прекращение огня стало бы проявлением доброй воли со стороны России, а также заявил, что не станет обсуждать украинскую территорию», — уточнили журналисты.
Источники также утверждают, что американский президент поддержал идею предоставить киевскому режиму «гарантии безопасности», которые, в частности, подразумевали бы участие США. Вместе с тем бывший чиновник администрации Трампа, с которым побеседовал телеканал, призвал не воспринимать указанную информацию слишком прямо, объяснив свои слова непредсказуемостью ситуации.
«Президент часто предпочитает держать союзников на своей стороне, но, когда он пойдет на встречу, может произойти всё что угодно», — поясняется в публикации на сайте CNN.
Напомним, ранее руководитель бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач сообщил, что 13 августа состоялись онлайн-консультации, в которых участвовали Дональд Трамп, глава киевского режима Владимир Зеленский, генсек НАТО Марк Рютте, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, а также лидеры Британии, Италии, ФРГ, Франции и Финляндии. Переговоры были посвящены ситуации на Украине.