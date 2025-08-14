CNN: Трамп рассказал, как будет добиваться прекращения огня на Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе общения с европейскими союзниками Украины рассказал им, о чем будет говорить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы добиться прекращения огня в рамках украинского конфликта. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на дипломатов из стран Европы.