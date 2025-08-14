«Примотаем ракеты и вернём»: Российские бойцы обещали выполнить просьбу противника

Бойцы ВС РФ обещали вернуть противнику трофейные дроны. Видео © Предоставлено Life.ru Народным фронтом.
Штурмовики с Артёмовского направления решили выполнить просьбу противника, рассказали Life.ru в Народном фронте. Военные намерены вернуть БПЛА, но с установленными российскими ракетами.
«Сейчас только ракету примотаем к нему и вернём», — отметили бойцы.
Кстати, днём 13 августа в Минобороны сообщили, что за сутки уничтожили 240 беспилотников и четыре ракеты HIMARS украинских вооружённых сил. Кроме этого ликвидировали девять управляемых авиационных бомб.