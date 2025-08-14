Деян Берич, поступивший на службу в Вооруженные силы России гражданин Сербии, заявил, что его соотечественники участвуют в специальной военной операции, несмотря на давление со стороны властей своей страны. Подробностями он поделился в интервью ТАСС.
«…Приезжают люди, которые понимают, что если они вернутся в Сербию, у них будет тюрьма, у них будет много проблем, и они все равно, вопреки всему этому, приезжают, потому что они понимают, что такое матушка Россия», — отметил Деян Берич.
В ходе беседы с ТАСС доброволец добавил, что для его соотечественников важно продолжать борьбу с украинской неонацистской идеологией, а также с глобальным влиянием Североатлантического альянса.
Стоит обратить внимание на то, что с подобным давлением сталкиваются и другие иностранцы, участвующие в СВО на стороне Российской Армии. В июне текущего года командир отряда французских добровольцев «Нормандия — Неман» признался, что на родине целенаправленно оспаривают само существование его подразделения.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.