Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пообещал Зеленскому не обсуждать с Путиным территориальные вопросы

Президент США Дональд Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому не обсуждать территориальные вопросы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Об этом сообщают телеканалы NBC и CNN со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Трамп заявил об этом во время онлайн-конференции с европейскими лидерами, в которой также участвовал Владимир Зеленский. По словам собеседников изданий, президент США намерен добиваться безоговорочного прекращения огня.

Кроме того, у некоторых европейских лидеров сложилось впечатление, что Трамп «не слишком оптимистичен относительно результатов встречи с Путиным», добавили в NBC.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что мирное соглашение по Украине будет включать «некоторый обмен территориями» и Зеленскому «придется готовиться что-то подписать». Теперь же, по данным CNN, американский президент поддержал предоставление Украине гарантий безопасности, в том числе с участием США. Он также пригрозил «очень серьезными последствиями», если Россия не согласится на прекращение огня.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше