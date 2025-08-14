Трамп пообещал Зеленскому не обсуждать с Путиным территориальные вопросы

Трамп заявил об этом во время онлайн-конференции с европейскими лидерами, в которой также участвовал Владимир Зеленский. По словам собеседников изданий, президент США намерен добиваться безоговорочного прекращения огня.
Кроме того, у некоторых европейских лидеров сложилось впечатление, что Трамп «не слишком оптимистичен относительно результатов встречи с Путиным», добавили в NBC.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что мирное соглашение по Украине будет включать «некоторый обмен территориями» и Зеленскому «придется готовиться что-то подписать». Теперь же, по данным CNN, американский президент поддержал предоставление Украине гарантий безопасности, в том числе с участием США. Он также пригрозил «очень серьезными последствиями», если Россия не согласится на прекращение огня.