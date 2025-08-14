Путин припас козырь для переговоров с Трампом на Аляске

Украинский вопрос — лишь одна из тем, которые президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят на Аляске, говорит Алексей Зудин.
Ключевую роль на переговорах президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске 15 августа сыграют успехи России в зоне СВО. Они стали неопровержимым аргументом для западных элит, которые делали большую ставку на киевский режим и военное поражение РФ, отметил в интервью URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Уверенное продвижение России на фронте поможет Трампу быстрее реализовать давно принятое решение — прекратить поддержку Украины, полагает политолог.
— Почему местом встречи президентов России и США станет американский Анкоридж на Аляске?
Путин станет первым российским лидером, который посетит АляскуФото: Владимир Андреев © URA.RU.
— Этот штат — место, с одной стороны, максимального сближения России и США, а с другой, максимально возможного напряжения между ними. Россия — арктическая держава, а Аляска дает выход к Арктике Соединенным Штатам. Здесь есть намек на тему, которая может и, скорее всего, будет обсуждаться на переговорах двух президентов, помимо украинского вопроса. Встреча была согласована в США, потому что страна не признает решения Международного уголовного суда об аресте российского президента.
Выбор Аляски — намек на тему Арктики в переговорной повестке, уверен политологФото: Frank K / Wikipedia / CC BY 2.0.
— По предварительной информации, встреча пройдет на американской военной базе. Почему Путин согласился на такой вариант?
— Территория военной базы наиболее защищенная. Можно предположить, что российская сторона тоже предприняла все необходимые меры, чтобы со своей стороны гарантировать президенту защиту во время визита.
— Западные СМИ отмечают, что встреча вне зависимости от результата станет победой Владимира Путина. Почему?
— Это очень неоднозначные заявления, хотя они и правдивы. Действительно, встреча с учетом всей предыстории и недавних событий — выставленного Трампом ультиматума, угрожающих замечаний с американской стороны — является безусловной победой Путина и российской дипломатии.
Встреча двух президентов пройдет без каких-было условий, а Европа и Украина на нее не приглашены, несмотря на бешеную активность, которую они развили, чтобы туда попасть.
Но, с другой стороны, говорят об этом громко перед началом переговоров те, кто пытается поставить Трампа в неудобное положение, сорвать встречу или уменьшить ее значение. Они хотят выставить американскую сторону и президента США слабыми. Неслучайно буквально в такой форме об этом заявлял Владимир Зеленский.
— После визита в Москву Уиткоффа и перед предстоящей встречей с Трампом Путин созвонился более чем с десятком лидеров стран. Для чего была нужна российскому президенту эта серия телефонных переговоров?
Серия телефонных разговоров и встреч Путина с лидерами стран еще раз показывает, что никакой изоляции России нет, отмечает ЗудинФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru.
— Дежурное утверждение многих западных политиков и СМИ — тезис об изоляции России на международной арене. Эта серия телефонных переговоров и встреч с иностранными лидерами, которые приезжали в Москву, еще раз показывает, что никакой изоляции нет, Россия занимает на мировой арене хорошие позиции — лучше, чем до начала СВО. РФ превратилась в центр притяжения для многих государств и политиков, которых не устраивает разваливающийся однополярный миропорядок.
Эта ситуация дала возможность Владимиру Путину провести очень широкие консультации в преддверии переговоров с американским президентом. Встреча с Трампом, несмотря на всю ее значимость, — это не нечто невообразимое, а лишь одна из встреч, которые проводит российский президент в рамках своей роли главы государства.
— Возможен ли вариант, что решение по Украине Трамп уже принял, и его сейчас нужно просто оформить? Например, закончить помощь Киеву.
Трамп считает режим Владимира Зеленского токсичным активом, объясняет политологФото: Официальный сайт президента Украины.
— Трамп не заинтересован в дальнейшей поддержке киевского режима. Нынешняя Украина для него — токсичный актив, от которого надо избавиться как можно скорее. Весь вопрос в том, как, когда это получится сделать и с какими последствиями. Все, что Трамп делал по украинскому вопросу после того, как вернулся к власти, связано не с тем, продолжать ли помощь киевскому режиму, а с тем, как выйти из этой истории. Это решение он принял давно и не передумал, несмотря на некоторые его маневры, которые позволяют усомниться в этом.
— Почему возникают такие противоречия в его заявлениях и действиях?
Успехи России на СВО — неопровержимый аргумент для западных элит, поставивших на ее военное поражение, подчеркивает ЗудинФото: Сергей Русанов © URA.RU.
— Это связано с инерцией внешнеполитического курса США. Нынешний киевский режим и лично Зеленского очень долго изображали важнейшим союзником США, НАТО и Европы. На поражение России или, по крайней мере, недопущение ее победы сделали большую ставку нынешние западные элиты.
И им будет очень трудно идти на попятную и отказываться от этой ставки. Потому что это будет означать изменение всей архитектуры безопасности в Европе.
Ведущую роль в разрешении этих противоречий играют успехи российской армии на фронте. Это аргумент России, который нельзя опровергнуть, даже если очень не хочется соглашаться с ее позицией.
— Кроме российско-украинского конфликта и упомянутой вами арктической темы, какие еще важные вопросы предстоит обсудить президентам? Есть ли предпосылки к перезагрузке российско-американских отношений? С каких сфер она может начаться?
— Повестка будущих переговоров гораздо шире, чем украинская проблема. Об этом неоднократно говорили, как российская, так и американская стороны. В любом случае будут обсуждаться вопросы безопасности, стратегических вооружений. И экономическое сотрудничество, которое и раньше не было особенно активным, а сейчас почти на нуле. Скорее всего, затронут вопрос санкций. Несмотря на то, что российскому руководству удалось превратить санкции из препятствия в стимул для развития по суверенной модели, они все-таки наносят ущерб.
— Возможен ли после переговоров на Аляске визит Трампа в Россию? Может ли эта встреча тоже пройти в каком-то неожиданном месте?
— Эта тема стала активно обсуждаться после оговорки Трампа или того, что выглядело как оговорка. Но потом США решили этот казус превратить в некую политическую позицию и заявили, что не исключен визит главы Белого дома в РФ. Тем более, Владимир Путин приглашал его. Что касается конкретного места, то думаю, здесь можно ожидать, как симметричных вариантов, так и не симметричных. Вполне вероятно, что Трамп по приглашению Путина прилетит в Москву.