В Китае предположили, к чему будут стремиться США на встрече Путина и Трампа

Соединенные Штаты Америки на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будут стремиться на снижении двусторонней напряженности. Так считают китайские эксперты.
Тема нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном для США будет важнее, чем урегулирование украинского кризиса, думают в Китае. При этом профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун заявил, что вопросы, которые стороны вынесут на обсуждение, довольно сложны, поэтому их невозможно решить лишь за одну встречу, пишет китайская газета Global Times.
«США, вероятно, сосредоточатся на саммите не на урегулировании конфликта, а на снижении напряженности между Вашингтоном и Москвой», — заявил эксперт.
При этом эксперт отметил, что ЕС и Украина не смог оказать существенного влияния на саммит, так как не обладают самостоятельностью в обороне.
Ранее епархия православной церкви на Аляске сообщила, что перед встречей Путина и Трампа ежедневно будут молебны о мире.
