В Китае предположили, к чему будут стремиться США на встрече Путина и Трампа

Тема нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном для США будет важнее, чем урегулирование украинского кризиса, думают в Китае. При этом профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун заявил, что вопросы, которые стороны вынесут на обсуждение, довольно сложны, поэтому их невозможно решить лишь за одну встречу, пишет китайская газета Global Times.