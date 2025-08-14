КНДР планирует закрепить в конституции отказ от улучшения отношений с Сеулом

Кроме того, Ким Ё Чжон опровергла информацию южнокорейских источников о демонтаже части пропагандистских громкоговорителей вдоль границы. Власти КНДР подтвердили, что их политика в отношении Южной Кореи остаётся жёсткой и в будущем будет официально закреплена в конституции страны.