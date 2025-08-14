Трамп: в Вашингтоне один из самых высоких уровней преступности в мире

Трамп подчеркнул, что официальная статистика по количеству убийств и других насильственных преступлений в Вашингтоне значительно занижена. Он отметил, что город был захвачен бандами и преступниками, однако сейчас ситуация меняется благодаря федеральному контролю. По его словам, Белый дом взял ситуацию под контроль и предпринимает меры для восстановления порядка.