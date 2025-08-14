Трамп: в Вашингтоне один из самых высоких уровней преступности в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что уровень преступности в Вашингтоне считается одним из самых высоких в мире. В своей соцсети Truth Social он отметил, что ситуация в столице превышает показатели многих стран третьего мира с высоким уровнем криминала.
По его словам, уровень убийств на 100 тысяч жителей в городе выше, чем в таких известных насильственных городах, как Мехико, Богота, Исламабад и Аддис-Абеба, а также почти в десять раз превышает показатели иракского города Эль-Фаллуджа.
Трамп подчеркнул, что официальная статистика по количеству убийств и других насильственных преступлений в Вашингтоне значительно занижена. Он отметил, что город был захвачен бандами и преступниками, однако сейчас ситуация меняется благодаря федеральному контролю. По его словам, Белый дом взял ситуацию под контроль и предпринимает меры для восстановления порядка.
Президент выразил уверенность, что вооруженные силы и полиция смогут очистить город от преступности и вернуть ему безопасность. Он заверил, что благодаря этим усилиям Вашингтон станет снова безопасным, чистым и комфортным для жизни местом, подчеркнув важность восстановления порядка и защиты граждан.
Ранее в Вашингтоне правоохранители провели массовые аресты в рамках борьбы с преступностью, инициированной Трампом. В городе патрулирование проводили свыше 1450 федеральных правоохранителей и бойцов нацгвардии.