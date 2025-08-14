Консультации в онлайн-формате, в которых принимали участие президент США Дональд Трамп, глава киевского режима Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров, выявили раскол по вопросу территорий в зоне спецоперации, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
«После созвона с Трампом Европа и Украина уже говорят разным языком (о территориях. — прим. ред.)», — написал парламентарий в Telegram-канале.
Дубинский отметил, что европейские политики воспринимают линию фронта как основу для будущих переговоров с РФ. При этом, по словам депутата, они прикрываются заявлениями о «гарантиях безопасности».
Зеленский, в свою очередь, говорит о передаче Украине всех территорий, освобожденных Россией. Дубинский отметил, что глава киевского режима выдвигает требования, которые никто не собирается выполнять.
Дубинский также обратил внимание, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон, которые участвовали в консультациях, проигнорировали попытки Зеленского обсудить возможность участия Киева в переговорах Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.
Напомним, ранее портал Axios написал, что глава киевского режима может оказаться «загнанным в дипломатический угол» на фоне предстоящей встречи президентов России и США, которая состоится 15 августа на Аляске. Авторы публикации отмечают, что Зеленский и его команда делают всё возможное, чтобы оказать влияние на Трампа в преддверии переговоров с Путиным.