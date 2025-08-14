Дубинский: переговоры Киева и Европы с Трампом выявили раскол

Напомним, ранее портал Axios написал, что глава киевского режима может оказаться «загнанным в дипломатический угол» на фоне предстоящей встречи президентов России и США, которая состоится 15 августа на Аляске. Авторы публикации отмечают, что Зеленский и его команда делают всё возможное, чтобы оказать влияние на Трампа в преддверии переговоров с Путиным.