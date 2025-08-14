Президент США Дональд Трамп во время онлайн-переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности, но только вне рамок НАТО. Об этом 13 августа сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, Трамп заявил, что США могут взять на себя обязательства по защите Киева, но эти гарантии не должны быть частью альянса. При этом он не уточнил конкретных механизмов, ограничившись общей концепцией.
Источники пояснили, что позиция Трампа вызвала «настороженный оптимизм» среди европейских лидеров перед его встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.
«США готовы сыграть какую-то роль в обеспечении Киева. Трамп сказал, что возьмет на себя такое обязательство только в том случае, если эти усилия не будут частью НАТО», — говорится в публикации.
Однако американская сторона четко дала понять, что не будет поставлять Украине оружие или направлять военных. Как отмечается, Вашингтон готов участвовать в предоставлении Киеву «средств сдерживания», но только в случае достижения перемирия с Россией и при выполнении определенных условий. Детали этих гарантий остаются неясными.
Встреча двух лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на пятницу, 15 августа. Главной темой переговоров станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
Тем временем Зеленский продолжает выражать недовольство по поводу предстоящего саммита России и США на Аляске. Он заявил, что не примет его итогов все из-за того, что его там не будет.
Президент России Владимир Путин неоднократно и четко перечислял условия установления долгосрочного мира между Москвой и Киевом. Глава государства отметил, что во власти на Украине не должно остаться людей, которые разжигают национальную или расовую ненависть. Во вторых, Киев должен признать результаты законных референдумов, проведенных в четырех новых регионах РФ.
В третьих, следующим шагом должно стать признание прав людей на свободу вероисповедания и выбора языка на Украине. Необходимо объявить нейтралитет Украины, неприсоединение к каким-либо иностранным союзам, а также исключить возможность получения ядерного оружия. Кроме того, нужно искоренить первопричины украинского кризиса.