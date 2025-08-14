Встреча с Путиным поможет исполнить желание Трампа

«Трамп не заинтересован в дальнейшей поддержке киевского режима. Нынешняя Украина для него — токсичный актив, от которого надо избавиться как можно скорее. Весь вопрос в том, когда это получится сделать и с какими последствиями. Все, что Трамп делал по украинскому вопросу после того, как вернулся к власти, связано не с тем, продолжать ли помощь киевскому режиму, а с тем, как выйти из этой истории. Это решение он принял давно и не передумал, несмотря на некоторые его маневры, которые позволяют усомниться в этом», — отметил эксперт.