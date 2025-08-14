Украинца в Польше обвинили в подготовке диверсии по заданию РФ

Польские спецслужбы задержали украинца, который обвиняется в диверсии. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. В польской канцелярии подчеркнули, что РФ якобы «вербует украинцев и белорусов для совершения подобных актов в Польше».
Задержанием молодого гражданина Украины занимались сотрудники Агентства внутренней безопасности страны. Его обвинили в нанесении «враждебных надписей», которые ущемляют «национальную гордость поляков», подчеркнул Туск.
По словам премьер-министра Польши, молодого украинца завербовали иностранные спецслужбы. В настоящее время данное дело расследуется местными правоохранителями.
Как KP.RU писал ранее, на прошлой неделе в Польше неизвестные осквернили памятник жертвам Волынской резни, оставив на монументе символику украинских националистов, а именно бандеровский флаг.