Украинца в Польше обвинили в подготовке диверсии по заданию РФ

Задержанного обвинили в нанесении «враждебных надписей», которые ущемляют «национальную гордость поляков».

Источник: Комсомольская правда

Польские спецслужбы задержали украинца, который обвиняется в диверсии. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. В польской канцелярии подчеркнули, что РФ якобы «вербует украинцев и белорусов для совершения подобных актов в Польше».

Задержанием молодого гражданина Украины занимались сотрудники Агентства внутренней безопасности страны. Его обвинили в нанесении «враждебных надписей», которые ущемляют «национальную гордость поляков», подчеркнул Туск.

По словам премьер-министра Польши, молодого украинца завербовали иностранные спецслужбы. В настоящее время данное дело расследуется местными правоохранителями.

Как KP.RU писал ранее, на прошлой неделе в Польше неизвестные осквернили памятник жертвам Волынской резни, оставив на монументе символику украинских националистов, а именно бандеровский флаг.

