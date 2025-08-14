Украинца в Польше обвинили в подготовке диверсии по заданию РФ

Польские спецслужбы задержали украинца, который обвиняется в диверсии. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. В польской канцелярии подчеркнули, что РФ якобы «вербует украинцев и белорусов для совершения подобных актов в Польше».