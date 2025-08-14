Альфонсо Мансур, военнослужащий Вооруженных сил Колумбии в отставке, заявил, что останки его соотечественников, приехавших на Украину в качестве наемников ВСУ, часто невозможно опознать. Подробностями он поделился с корреспондентом РИА Новости.
«Они остаются на поле боя, а потом не подлежат опознанию… Иногда тела вовсе не остается, и в этом-то пункте колумбийцев и поджидает ловушка», — отметил Альфонсо Мансур в ходе беседы с РИА Новости.
Он пояснил, что данной лазейкой в контрактах о страховании жизни приватиров пользуются профильные фирмы, желающие избежать выплат родственникам ликвидированных.
Отставной военный добавил, что начсостав ВСУ также старается избежать обязательств по компенсациям, ссылаясь на невозможность установления личности наемников.
Стоит отметить, что зарубежных любителей кровавой наживы киевское командование использует зачастую как расходный материал. Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что иностранные наемники в рядах ВСУ могут попытаться прорваться на одном из участков приграничных областей.
