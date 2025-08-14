В КНДР отвергли возможность передачи сигналов Трампу через Путина

На этой неделе южнокорейские СМИ высказали предположение, что президент России Владимир Путин может обсудить с президентом США Дональдом Трампом ситуацию на Корейском полуострове и представить позицию КНДР, что потенциально могло бы сделать Москву посредником в диалоге между Вашингтоном и Пхеньяном.
Ким Ё Чжон опровергла эти слухи, назвав их «бредовыми мечтами» и подчеркнула, что Северной Корее не о чем разговаривать с Соединёнными Штатами. Она отметила, что у Пхеньяна отсутствует интерес к переговорам, имеющим отношение к «необратимому прошлому», и пояснила, что хорошие личные отношения между лидерами КНДР и США не повлияют на политический курс, если Вашингтон продолжит придерживаться устаревших подходов.
Ранее Life.ru писал, что президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В Кремле заявили, что лидеры подтвердили приверженность дружбе между странами.