Политолог объяснил выбор Аляски местом встречи Путина и Трампа

«Это место, с одной стороны, максимального сближения России и США, а с другой, максимально возможного напряжения между ними. Россия — арктическая держава, а Аляска дает выход к Арктике Соединенным Штатам. Здесь есть намек на тему, которая может и, скорее всего, будет обсуждаться на переговорах двух президентов, помимо украинского вопроса», — отметил Зудин.